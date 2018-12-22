Veretout: "Bellissimo vincere a casa di una grande, sul rinnovo di contratto dico.."

Al termine di Milan-Fiorentina ha parlato in zona mista il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Queste le sue parole: "E' stata una partita importante per noi perchè

Al termine di Milan-Fiorentina ha parlato in zona mista il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Queste le sue parole:

"E' stata una partita importante per noi perchè abbiamo affrontato una grande squadra e abbiamo ottenuto la prima vittoria stagionale in trasferta. Pensiero sulla Champions? Siamo tutti molto contenti della vittoria ma pensiamo una partita alla volta. Prima vittoria in casa di una grande grande? E' sempre difficile vincere con una grande e oggi finalmente l'abbiamo fatto. Come passerà il Natale? Riposerò a casa insieme alla mia famiglia, cercando di recuperare il più possibile per la partita con il Parma. Rinnovo di contratto? Preferisco non parlarne ora".