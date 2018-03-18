Veretout: "Astori ci manca, vogliamo l'Europa. I tifosi sono importanti e ci aiutano a vincere.."

In mixed zone ha parlato al termine della partita Jordan Veretout. Queste le parole del centrocampista viola: "E' stata una partita importante per noi

In mixed zone ha parlato al termine della partita Jordan Veretout. Queste le parole del centrocampista viola: "E' stata una partita importante per noi, per i tifosi e per la città. Oggi viviamo un periodo difficile perchè ci manca Davide. La corsa dopo il gol? Siamo molto combattivi e uniti. I tifosi ci danno la voglia e la carica per vincere e abbiamo vinto anche per loro. Abbiamo dimostrato la voglia di vincere. L'Europa? Possiamo qualificarci all'Europa League e ci proveremo fino alla fine. Perchè non dovremmo crederci? Se lavoriamo tanto abbiamo qualche possibilità".