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Veretout: "Astori ci manca, vogliamo l'Europa. I tifosi sono importanti e ci aiutano a vincere.."

In mixed zone ha parlato al termine della partita Jordan Veretout. Queste le parole del centrocampista viola: "E' stata una partita importante per noi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2018 18:34
Veretout: "Astori ci manca, vogliamo l'Europa. I tifosi sono importanti e ci aiutano a vincere.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
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In mixed zone ha parlato al termine della partita Jordan Veretout. Queste le parole del centrocampista viola: "E' stata una partita importante per noi, per i tifosi e per la città. Oggi viviamo un periodo difficile perchè ci manca Davide.  La corsa dopo il gol? Siamo molto combattivi e uniti. I tifosi ci danno la voglia e la carica per vincere e abbiamo vinto anche per loro. Abbiamo dimostrato la voglia di vincere. L'Europa? Possiamo qualificarci all'Europa League e ci proveremo fino alla fine. Perchè non dovremmo crederci? Se lavoriamo tanto abbiamo qualche possibilità".

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