Venuti, una vita con la Fiorentina, grande senso di appartenenza: può prolungare il suo contratto

Lottare per una giusta causa, per i tuoi tifosi, per chi come te crede in un sogno e dedica di sgomitare per andare a prenderselo. Un anno e mezzo fa tornato a Firenze per rimanerci, Venuti ha prolungato il contratto fino al 2024. Non è escluso che possa andare avanti ancora per un anno e rimanere in vista anche della programmazione futura. Un giocatore come lui non può che essere funzionale. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, CASTROVILLI HA UN FASTIDIO MUSCOLARE MA CON LA JUVENTUS IACHINI VUOLE IMPIEGARLO DAL 1′