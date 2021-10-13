Venuti risponde ai pochi "eletti" che l'hanno criticato: "Nel calcio non ci sono solo i soldi"

Venuti non ci sta e risponde alle critiche nei suoi confronti in una stories su Instagram

Venuti oggi ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Fiorentina. Poi via Instagram mediante una stories ha risposto alle critiche:

"Non ho voglia di perdere tempo per pochi "eletti", così voglio definirli, che parlano di soldi sotto la mia intervista. Ma due parole ve le voglio dire: Parlare di monotonia non significa lamentarsi né tantomeno significa parlare di stipendi. Mi dispiace per voi che di tutta la mia intervista siete riusciti a leggere (e male) quelle poche frasi. Evidentemente siete i primi che guardano il calcio solo per quel fattore economico che tanto ripudiate e non per la vera bellezza e le vere emozioni che questo sport sa regalare".

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