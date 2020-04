Queste le parole rilasciate a TeleIride da Lorenzo Venuti calciatore della Fiorentina: “Voglio complimentarmi con tutti per come stiamo seguendo le norme, non è semplice rimanere a casa con il bel tempo, continuiamo così e ne usciremo. A livello economico non è semplice, ma prima viene sempre la vita, ci viene chiesto solo di restare in casa e di rispettare qualche regola igienica. Pensate a chi deve andare davvero in guerra… quella con le armi dove ogni giorno si vedono la morte davanti agli occhi. Vediamo quindi il bicchiere mezzo pieno, per esempio sto imparando a cucinare. Ringrazio tutti i medici e gli infermieri che combattono contro il Coronavirus e un in bocca al lupo a tutti i contagiati, rimaniamo a casa”.