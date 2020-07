Venuti: “Questi tre punti conquistati sono fondamentali. In settimana abbiamo parlato tra noi”

“Questa come tutte le ultime gare – ha detto Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina ai canali ufficiali – , hanno una storia diversa, sono tutte difficili. Il Parma nonostante il nostro doppio vantaggio non ha mollato, così come non abbiamo fatto noi, siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali. In settimana abbiamo parlato tra noi, ci siamo riuniti, sapevamo di essere in un momento difficile, con l’unione ci siamo riusciti”.