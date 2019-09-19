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Venuti ha rinnovato il contratto con la Fiorentina, accordo fino al 2023 e ingaggio più alto

Tutto definito per il rinnovo del contratto di Lorenzo Venuti in casa Fiorentina. Accordo fino al 2023 già sottoscritto dal terzino destro viola che la società gigliata questa estate, dopo l'avventura...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2019 14:52
Venuti ha rinnovato il contratto con la Fiorentina, accordo fino al 2023 e ingaggio più alto - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Tutto definito per il rinnovo del contratto di Lorenzo Venuti in casa Fiorentina. Accordo fino al 2023 già sottoscritto dal terzino destro viola che la società gigliata questa estate, dopo l'avventura in prestito al Lecce, ha deciso di trattenere in rosa. Manca ancora l'ufficialità, ma il giocatore classe '95 è già stato blindato con un ingaggio ritoccato verso l'alto rispetto a quanto previsto nel precedente contratto.

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