Venuti: "E' stato difficile fuori ruolo ma la squadra mi ha aiutato. E' un sogno mettere la firma su una vittoria viola"

Lorenzo Venuti ha parlato in zona mista dopo la partita col Sassuolo: "Sono contento perché non era facile avendo pochi minuti sulle gambe. Ruolo? Non è semplice neppure giocare dove non sei abituato,...

Lorenzo Venuti ha parlato in zona mista dopo la partita col Sassuolo: "Sono contento perché non era facile avendo pochi minuti sulle gambe. Ruolo? Non è semplice neppure giocare dove non sei abituato, ma ci proviamo: l'importante è dare sempre il massimo. Assist? E' un'emozione mettere una piccola firma sulla partita, sono di Firenze e tifo per la Fiorentina. Commisso? Credo che anche per il presidente sia una soddisfazione immensa vedere la prima vittoria. Cartellino giallo? Non è stato semplice perché non ero in un ruolo proprio mio, però la squadra mi ha aiutato stando tutti compatti e vicini. Si va avanti grazie al gruppo dopo queste cose. Lirola? Lo stimo ed è giusto ci sia competizione perché fa alzare il livello della squadra. Spero che entrambi potremo dare il meglio per la squadra".