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Venuti, il Benevento vuole rinnovare il prestito di un anno

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, il benevento vorrebbe trattenere un altro anno Venuti. La Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2017 10:43
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Come riportato dal quotidiano sportivo nazionale La Gazzetta dello Sport, il Benevento vorrebbe puntare al prolungamento di prestito di Lorenzo Venuti, giovane terzino di proprietà della Fiorentina che ha contribuito alla miracolosa promozione in Serie A con la maglia delle streghe.

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