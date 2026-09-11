Venezia, emergenza in difesa con la Fiorentina: Bella-Kotchap out, possibilità dal 1' per Moreno

Tante assenza per il Venezia di Stroppa in vista del match di questa sera

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Venezia di Giovanni Stroppa, in un match che segna l'esordio di Paolo Vanoli al suo ritorno sulla panchina viola. I lagunari si presentano all'appuntamento delle 20:45 in piena emergenza infortuni, con una difesa decimata: Franjic e Bella-Kotchap (alle prese con un problema muscolare) saranno costretti ad accomodarsi in tribuna, mentre restano fuori dai giochi anche Sverko e l'ex Duncan. In dubbio Halhal, alle prese con un fastidio alla caviglia.



Nonostante le assenze, il tecnico dei veneti è pronto a correre ai ripari. In difesa Schingtienne agirà sul centrodestra, mentre l'ex viola Moreno spera in una maglia da titolare dal 1'. Se Halhal non dovesse farcela, Stroppa potrebbe adattare Haps nel ruolo di braccetto o buttare subito nella mischia il nuovo arrivato Juan Jesus. A centrocampo, viste le defezioni di Basic e Dagasso, spazio al trio formato da Kike Perez, Busio e un altro ex di turno, Sohm, con Hainaut e Sagrado a presidiare le corsie esterne. Nessun dubbio invece in attacco: la coppia offensiva sarà composta da Akor Adams e da Yeboah, reduce dalla rete contro il Frosinone. Lo riporta TMW.

PROBABILE FORMAZIONE - VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams