Dopo il Venezia anche il Foggia torna in B dopo 19 anni. Contro il Fondi basta il 2-2

I pugliesi hanno già ipotecato la vittoria del campionato con due giornate di anticipo

Settimana scorsa è toccato al Venezia di "Pippo" Inzaghi ed oggi, invece, è il turno del Foggia che, dopo 19 lunghi anni, tornerà a calcare i campi della serie cadetta. Gli 81 punti fin qui conquistati e l'abissale distacco dal Lecce lontano ormai 9 lunghezze, a due giornate dal termine, sono già sufficienti a garantire ai pugliese la vittoria del girone C di Lega Pro. Sul campo del Fondi, con una marea di tifosi al seguito, ai rossoneri è bastato portare a casa il pareggio (2-2) firmato da Miguel Angel e Mazzeo.

Gianmarco Biagioni