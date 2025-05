Venerdì 23 maggio è la data di Fiorentina-Juventus dei play-off scudetto per il campionato primavera

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario delle finali scudetto del Campionato Primavera, che si disputeranno tutte presso lo stadio Curva Fiesole all’interno del Viola Park. La Fiorentina, che ha chiuso la stagione regolare al quarto posto, affronterà la Juventus nel primo turno venerdì 23 maggio alle ore 18:00. In virtù del miglior piazzamento in classifica, ai viola sarà sufficiente un pareggio nei tempi regolamentari per accedere alla fase successiva.

Il secondo incontro del primo turno vedrà opposti Sassuolo e Milan, in campo sabato 24 maggio sempre alle ore 18:00.

Chi supererà il turno tra Fiorentina e Juventus sfiderà la Roma in semifinale lunedì 26 maggio alle ore 20:30. Nell’altra semifinale, la vincente tra Sassuolo e Milan se la vedrà con l’Inter.

La finale, che assegnerà il titolo di campione d’Italia Primavera, è in programma per venerdì 30 maggio alle ore 20:30. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sportitalia.