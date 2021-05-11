Venerato: "Gattuso ha chiesto alla Fiorentina le stesse garanzie che voleva Sarri"

Venerato parla delle garanzie chieste da Gattuso alla Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio ha parlato il giornalista della RAI Ciro Venerato:

"Gattuso resta l’obiettivo principale di Commisso e Barone. Ma questo non da oggi, da diverso tempo. Barone ha avuto due-tre colloqui con il tecnico del Napoli. Ha chiesto alla Fiorentina di cambiare registro, perché l’attuale squadra non si confà alla sua idea di calcio. Stessa cosa era successa diversi mesi fa con Sarri che non aveva detto di no alla viola come piazza e come club, ma che non riteneva questa squadra pronta per lottare per le prime sei posizioni”.

CECCARINI: "GATTUSO E' A UN PASSO DALLA FIORENTINA, DUE ANNI DI CONTRATTO. L'ANNUNCIO FINITO IL CAMPIONATO"

https://www.labaroviola.com/ceccarini-gattuso-e-a-un-passo-dalla-fiorentina-due-anni-di-contratto-lannuncio-finito-il-campionato/139661/