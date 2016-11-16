Vatajelu: "Io alla Fiorentina? Sarei felice, ma per ora solo proposte"

Bogdan Vatajelu, terzino sinistro dell'Universitatea Craiova, ha parlato al quotidiano rumeno Mediafax delle insistenti voci di mercato che lo hanno accostato alla Fiorentina: "Ho visto che si parla d...

A cura di Redazione Labaroviola 16 novembre 2016 16:59

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