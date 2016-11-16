Vatajelu: "Io alla Fiorentina? Sarei felice, ma per ora solo proposte"
Bogdan Vatajelu, terzino sinistro dell'Universitatea Craiova, ha parlato al quotidiano rumeno Mediafax delle insistenti voci di mercato che lo hanno accostato alla Fiorentina: "Ho visto che si parla d...
A cura di Redazione Labaroviola
16 novembre 2016 16:59
Bogdan Vatajelu, terzino sinistro dell'Universitatea Craiova, ha parlato al quotidiano rumeno Mediafax delle insistenti voci di mercato che lo hanno accostato alla Fiorentina: "Ho visto che si parla di me sulla stampa italiana, ma di tutto ciò che ho letto non so quanto c'è di vero. Probabilmente si tratta solo di proposte, ma sono felice: è una cosa che mi dà comunque fiducia".