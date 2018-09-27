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VAR anche in Champions League a partire dalla prossima stagione, ma restano i dubbi...

La Gazzetta dello Sport, attraverso la sua versione online, rende noto un annuncio per certi versi storico. L'Esecutivo UEFA, infatti, sembra aver raggiunto una posizione unica sull'introduzione della...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2018 12:38
VAR anche in Champions League a partire dalla prossima stagione, ma restano i dubbi... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Orsato Var
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Orsato Var
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La Gazzetta dello Sport, attraverso la sua versione online, rende noto un annuncio per certi versi storico. L'Esecutivo UEFA, infatti, sembra aver raggiunto una posizione unica sull'introduzione della VAR anche nella massima competizione europea.

"Un anno d’attesa ma la Var si avvicina. Oggi l’Esecutivo Uefa dovrebbe dare l’ok al progetto del presidente Ceferin: la ‘moviola’ sarà introdotta dal 2019-20, cominciando dai playoff di agosto. Ma quest’anno niente. È difficile immaginare un torneo così importante senza il supporto tecnologico. Però Ceferin era stato chiaro al sorteggio di Montecarlo: per lui gli arbitri non sono ancora pronti e l’Uefa deve allineare tutti gli impianti e strutture ad uno standard univoco". È quanto si legge su gazzetta.it.

Sull'utilizzo della tecnologia, tuttavia, restano ancora dei dubbi... L'ultimo episodio da segnalare, in ordine di tempo, è proprio la direzione di gara - segnata dal ricorso alla VAR - della quale l'arbitro Mazzoleni si è reso protagonista in Inter-Fiorentina.

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