Vanoli: "Sono arrivato con entusiasmo. Partiamo da una pagina bianca per farla diventare ricca"
L'estratto dell'intervista al tecnico sui canali ufficiali della Fiorentina
Mister Paolo Vanoli ha parlato sui canali ufficiali della Fiorentina dopo il suo ritorno sulla panchina viola. Queste le sue parole:
"Sono legato tanto a questa città, a questa tifoseria e a questo ambiente. Ho vissuto una gioia importante da giocatore. Sappiamo cosa abbiamo fatto l'anno scorso, facendo qualcosa di straordinario. Nel calcio bisogna guardare avanti. Come ho detto a tutti: c'è una nuova pagina bianca da costruire, dimentichiamo il passato. Su questa pagina bianca siamo stati fortunati a partire con il piede giusto e dobbiamo scriverla con tante cose belle"
Sul suo rapporto con la città: "Come fai a non essere innamorato di Firenze? Quando sono stato chiamato la prima volta da allenatore, sono arrivato con gioia e ora sono tornato con grande energia, con grande entusiasmo perché so cos'è Firenze. E' una città che pretende tanto, è un po' quello che ho dentro io. A volte non lo esterno, ma sono un grande allenatore per arrivare a determinati obiettivi. Dopo bisogna seguire una nuova strada, partiamo quindi da una pagina bianca che dobbiamo far diventare ricca."