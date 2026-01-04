Vanoli: “Siamo forti, abbiamo riaperto il campionato. Piano piano stiamo diventando uniti”

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Dazn, queste le sue parole dopo la vittoria sulla Cremonese:

“Fa piacere dopo 40 giorni in più insieme. Dopo Udine nessuno si aspettava un risultato a Parma nonostante la prestazione. Gli ho detto dobbiamo continuare così, guardare avanti. Siamo forti e la resilienza ci aiuterà. Abbiamo riaperto il campionato ma avremo altre difficoltà. Piano piano stiamo diventando unito”

“La verità è che quando sono arrivato c’erano dei passi da fare. Quando ho ritrovato Comuzzo che sta tornando forte. Ma i meriti vanno ai due esterni, Gud sacrificato largo e ci sta dando una mano a uscire. Parisi idem. Inutile dirlo le vittorie ci aiutano, adesso dobbiamo parlare poco.”

“Solomon ci può dare tanto. voglio tenere la squadra nell’ultimo terzo. Mi serviva uno così per far spostare anche Gud. Deve ritrovare la condizione, tante volte lo raddoppiano ma se lo fanno c’è un altro libero. Mi serviva mettere qualità. Non prendere gol un aspetto importante, non succedeva da tanto. Tutti hanno lavorato bene in fase difensiva e in fase offensiva. Quando giochi alla Fiorentina devi stare attento alle preventive, con il Verona abbiamo sbagliato questo. Dobbiamo essere più attenti, anche oggi per una preventiva sbagliata abbiamo rischiato. Ma sono rischi da prendere per vincere.”