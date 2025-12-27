27 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:43

Vanoli resta alla Fiorentina. La società viola non ha, per il momento, nessuna intenzione di esonerarlo

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

27 Dicembre · 20:23

FiorentinaVanoli

Paolo Vanoli resterà l’allenatore della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la sconfitta rimediata oggi dai viola contro il Parma non ha cambiato le cose in merito al futuro del tecnico con la società gigliata che ha deciso di andare avanti con lui nonostante sia arrivata l’ennesimo ko in questo campionato. La Fiorentina resta dunque ultima in classifica ma da parte della dirigenza non sono attesi scossoni, almeno per quel che riguarda il possibile cambio in panchina. Nei prossimi giorni dovrebbe poi arrivare Fabio Paratici a Firenze, sempre che la trattativa tra il dirigente attualmente al Tottenham e la società viola arrivi alla definitiva fumata bianca e solo a quel punto magari verranno prese altre decisioni in merito a quello che sarà l’allenatore per i prossimi mesi. Lo scrive TMW

