Vanoli parla di reazione, Zanetti lo smentisce: "Concesso poco alla Fiorentina. Primo tempo da 2-0"

L'allenatore della Fiorentina si è soffermato sulla reazione dei suoi in conferenza stampa, ma l'andamento del match è sempre stato a favore dei padroni di casa eccetto per il finale

“Oggi non è mancato l’approccio, abbiamo reagito ma ora è la testa che non fa andare le gambe. Bisogna uscire da questa classifica, da fastidio ma bisogna trovare delle soluzioni, il primo responsabile sono io.”

Così mister Paolo Vanoli ha analizzato la sconfitta di Udine e il momento della sua Fiorentina ai microfoni di Dazn poco dopo il triplice fischio. L'allenatore Viola ha parlato di reazione. Chiaro riferimento agli ultimi 20 minuti di gara in cui la Fiorentina ha provato ad acciuffare il pareggio dopo l'episodio del gol annullato ai padroni di casa che poteva mettere la parole fine sul match già in anticipo. Una reazione che, però, si è vista solo in minima parte, fatta eccezione per l'importante occasione nel finale che ha visto protagonista Goncalves su cui si è superato Okoye, deviando il tiro del portoghese sul palo. Nel primo tempo, inoltre, i padroni di casa meritavano almeno il doppio vantaggio per le occasioni create.

Anche lo stesso allenatore dell'Udinese, Paolo Zanetti, in un certo senso smentisce Vanoli con le sue dichiarazioni nel post partita: "All’intervallo avremmo dovuto avere almeno due reti di vantaggio, mentre negli ultimi minuti abbiamo corso qualche pericolo. Tuttavia abbiamo costruito molte occasioni concedendo pochissimo, quindi il risultato è giusto".