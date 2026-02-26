Vanoli: “Oggi una delusione, la responsabilità è mia. Se sottovaluti queste partite lo paghi”

La Fiorentina perde 2-4 al franchi contro lo Jagiellonia ai tempi supplementari ma, forte dello 0-3 maturato in Polonia, approda agli Ottavi di finale di Conference League. Al termine della partita interviene il tecnico dei viola Paolo Vanoli in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttomercatoWeb.

Ore 22:08 – Inizio conferenza stampa

E’ un passo indietro?

“Sono stati bravi all’andata e ora è una delusione… ciò che mi rammarica è che il primo tempo ci ha fatto buttar via un risultato importante all’andata. A me la cosa che più dispiace è gli infortuni: Solomon e Lezzerini hanno avuto un risentimento al retto femorale, Robin uno allo zigomo. Quando sottovaluti l’approccio a queste partite in campo internazionale lo paghi. Sono contento del passaggio del turno e ai ragazzi non ho niente da dire”.

La Fiorentina ha fatto una gara indecorosa: è stata preparata male dal punto di vista mentale?

“Se abbiamo fatto un primo tempo così mi prendo io la responsabilità, significa che non sono riuscito ad entrare nella loro testa. era già successo in estate col Polyssia. Ma stiamo crescendo e non vedo solo cose negative. Anche oggi siamo riusciti a stare in partita e a reagire. Non siamo una squadra brava a gestire e nel primo tempo siamo stati lenti e lunghi, ma siamo stati bravi a rimanere sul pezzo”.

Cosa ha detto all’intervallo alla squadra? Avete preso due gol brutti nel secondo tempo e ai supplementari…

“Stasera abbiamo sbagliato quasi tutto ma questi due passi indietro ci possono solo che far bene. Non va gettato tutto al vento perché è da queste partite che si può crescere. Mi dispiace solo aver buttato via energie preziose in vista di una trasferta importante come quella di Udine lunedì sera”.

Si sente di dover chiedere scusa ai tifosi?

“Perché devo chiedere scusa? Io penso che si possa sbagliare ma se vuoi che chieda scusa lo farò. Noi stiamo dando tutto. Poi quel tutto a volte non è sufficiente. In passato gli abbiamo mancato di rispetto, ma non oggi, dove abbiamo passato il turno. Se siamo in questa situazione vuol dire che quest’anno non ce ne fa bene una. Si pensa sempre che con una vittoria la Fiorentina sia sempre in ripresa, ma non è così, lo dico dall’inizio. Io lo so cosa vogliono i tifosi ma anche voi giornalisti dovete essere più positivi”.

Vuole commentare le parole di Dzeko?

“Ho talmente tante cose da pensare in un periodo che faccio fatica a sentire anche i miei figli… Le sue parole? Lui diventerà un bravo allenatore”. Lo scrive Tuttomercatoweb