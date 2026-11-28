La Difesa "Vanoli non merita questo accanimento. Più che un nuovo tecnico serve un Amrabat"

Stefano Cecchi si schiera dalla parte dell'allenatore viola e invita a non accanirsi nei suoi confronti, pur riconoscendo le difficoltà della squadra e le responsabilità tecniche

Il momento della Fiorentina è sempre più delicato e la partita contro l'Udinese potrebbe segnare il destino di Paolo Vanoli. Stefano Cecchi, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno Toscana, ha espresso il proprio sostegno al tecnico, pur riconoscendone alcune responsabilità nella crisi della squadra.

"Se la partita di domani dovesse andare male, l'avvicendamento in panchina diventerebbe inevitabile: Vanoli non è il principale colpevole, ma l'assenza di gioco è una sua responsabilità. Spero comunque che non si arrivi all'esonero, perché Vanoli non merita di essere mandato via: mi fa soffrire vederlo in difficoltà. Non è un comunicatore e non è giusto questo accanimento nei suoi confronti. Gennaio? La priorità, più che un nuovo tecnico, sarebbe un rinforzo come Amrabat".

Cecchi ha poi evidenziato le difficoltà dell'organico viola, sottolineando la carenza di esperienza rispetto alla passata stagione e la necessità di intervenire sul mercato invernale.

"Quest'anno c'è maggiore preoccupazione rispetto al passato per via della mancanza di esperienza: l'anno scorso i valori individuali erano chiari nonostante le tensioni nello spogliatoio, mentre oggi abbiamo elementi con un grande futuro ma privi di un presente solido. Se non si interviene a gennaio, i timori saranno fondati".

Infine, un passaggio sulle possibili alternative in caso di esonero: "A livello di guida tecnica, Tudor è bravo nelle emergenze ma rischioso sul lungo termine, Thiago Motta è un nome suggestivo ma difficilmente raggiungibile, mentre la soluzione più sostenibile ed economica in questo scenario resterebbe Aurelio Andreazzoli".