Il Rimpianto "Vanoli non è allenatore da Fiorentina, trasmette ansia. Quello ideale c'era, Palladino"

Antonio Bongiorni non usa mezzi termini sulla crisi viola: dubbi sulla gestione del tecnico, e rimpianti per chi è andato via troppo presto da Firenze

Antonio Bongiorni, storico osservatore, dirigente ed ex calciatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento" per analizzare la nuova crisi della Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni sul progetto della famiglia Commisso e non solo.

L'analisi di Bongiorni da Vanoli a Palladino

Sul progetto flop della Fiorentina: "È da tre anni che si sarebbe dovuto iniziare a puntare sui giovani invece di mandarli a giocare, come successo con i vari Amatucci, Kayode e Ghilardi. C'è sempre timore a mettere dentro i giovani. Al Viola Park è stato iniziato un percorso quest'anno che porterà la Fiorentina ad avere un parco giocatori importanti proveniente dalle giovanili. Sono stati fatti investimenti su giovani su cui si deve puntare. La Fiorentina, con i giovani che ha preso in estate, se avrà la fortuna di poterli trattenere e immettere qualche profilo importante e maturo, può aiutare gli altri a crescere".

Su mister Vanoli: "Per me Vanoli è un grandissimo secondo, che può stare in una società con un primo di grande valore. Lo ha dimostrato con Conte. Nel momento però in cui è venuto a Firenze, ha trovato una situazione particolarmente difficile. La frase sull'umiltà dopo Monza ti lascia un attimo fermo. Questi ragazzi vanno aiutati, non è che non sono umili ma sono in una situazione dalla quale l'allenatore deve tirarli fuori. Non vorrei che da parte sua ci sia un po' di tensione che direttamente o indirettamente trasmette ai giocatori. Ho visto Inter-Fiorentina a San Siro e gli va dato atto che lui in panchina dà tutto, anche troppo forse, ma trasmette ansia in certi momenti. Per me in questo momento non è l'allenatore adatto alla Fiorentina".

Sui tanti cambi di allenatore a Firenze: "Per me l'allenatore ideale c'era, ma è andato via ed era Palladino. Uno che sa lavorare con i giovani, e lo so per certo. Probabilmente si è rotto qualcosa a Firenze ma ripeto: era da tenere".

Lo riporta tuttomercatoweb.com