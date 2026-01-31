Vanoli: “Mi dà fastidio che dopo il gol reagiamo, ma reagisci prima. Non si può prendere il 2° gol”

Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli in Serie A, queste le sue parole:

“Siamo partiti male, ma siamo stati bravi e sfortunati. Abbiamo avuto 2 occasioni per riaprire la partita, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Tenere quello e i calciatori recuperati, adesso arrivano le nostre battaglie.”

“Quando è entrato Kean ha dimostrato di stare bene, ha avuto 2 palle buone. Nell’ultima ha sbagliatolo stop. Con lui abbiamo fatto un percorso per averlo continuo d’ora in avanti anche se Piccoli sta crescendo. Facciamo errori individuali, sappiamo tutti che Gutierez è sinistro ma lo abbiamo fatto tirare.”

“Sul primo gol dobbiamo essere più bravi a pressare in avanti per tenerli lontano. Dobbiamo fare le coperture prima, Pongracic doveva fare meglio. Il secondo gol mi ha dato più fastidio perché era facile da leggere. Mentalità l’abbiamo dimostrata, io cerco questa, dobbiamo essere bravi a sapere le nostre difficoltà.”

“Il centrocampo l’ho pensato anche per il fisico importante degli avversari e le palle inattive. Per quel che riguarda Fagioli mica finisce il calcio se ti marcano a uomo, ti devi muovere di più e fare gli 1-2 come ha fatto nel secondo tempo. Mi dà fastidio che si reagisce dopo il gol, si prende gol e si vuole far vedere, ma fallo vedere prima.”

“Per il mercato sono in contatto con la società a Gennaio non è facile. Quando cambi tanto a volte fai fatica a rientrare in un sistema. Dei nuovi c’è chi fa fatica ad entrare. Solomon bene, Fabbian deve leggere meglio gli spazi.”

“Quando affronti una difesa a 5 a qualcuno permetti di fare la difesa a 5. Nel secondo tempo abbiamo cambiato la scalata, avendo giocatori offensivi come Solomon e Gud ho preferito mandare un centrocampista su Vergara. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa.”