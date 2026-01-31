31 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vanoli: “Meritavamo il pareggio, paghiamo sempre gli errori individuali. Piccoli paga il trasferimento”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Vanoli: “Meritavamo il pareggio, paghiamo sempre gli errori individuali. Piccoli paga il trasferimento”

Redazione

31 Gennaio · 20:32

Aggiornamento: 31 Gennaio 2026 · 20:32

TAG:

FiorentinaVanoli

Condividi:

di

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta della squadra viola a Napoli, queste le parole del tecnico viola:

“Dobbiamo migliorare sull’approccio alla gara, dobbiamo stare più attaccati alla partita, sapevamo che sarebbe stato un inizio di sofferenza. Questi errori individuali ci stanno penalizzando, il pareggio ce lo meritavamo senza togliere nulla agli avversari. Piccoli ha accusato il peso di questo trasferimento, lui si mette sempre a disposizione, lui e Kean, se ci lavori possono essere una bella coppia. Oggi sono cresciuti, ora dobbiamo trovare il migliore Moise, ora siamo diventati squadre e dobbiamo limare i problemi che abbiamo. Dobbiamo essere bravi con le piccole, qui adesso si vede se siamo cresciuti perchè contro di loro abbiamo sempre fatto fatica2

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio