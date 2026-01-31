Vanoli: “Meritavamo il pareggio, paghiamo sempre gli errori individuali. Piccoli paga il trasferimento”

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta della squadra viola a Napoli, queste le parole del tecnico viola:

“Dobbiamo migliorare sull’approccio alla gara, dobbiamo stare più attaccati alla partita, sapevamo che sarebbe stato un inizio di sofferenza. Questi errori individuali ci stanno penalizzando, il pareggio ce lo meritavamo senza togliere nulla agli avversari. Piccoli ha accusato il peso di questo trasferimento, lui si mette sempre a disposizione, lui e Kean, se ci lavori possono essere una bella coppia. Oggi sono cresciuti, ora dobbiamo trovare il migliore Moise, ora siamo diventati squadre e dobbiamo limare i problemi che abbiamo. Dobbiamo essere bravi con le piccole, qui adesso si vede se siamo cresciuti perchè contro di loro abbiamo sempre fatto fatica2