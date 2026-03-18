Vanoli: “Il mio lavoro finisce il 24 maggio, sarò soddisfatto solo ad obiettivo raggiunto. Domani i migliori”

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dalla Polonia alla vigilia dalla sfida di ritorno contro il Rakow, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Vincere ti dà autostima e ti dà fiducia, abbiamo fatto una grande prestazione anche per la fattura dei gol segnati ma adesso dobbiamo pensare al Rakow, all’andata ci hanno dato fastidio, dobbiamo saper recuperare le energie perchè giochiamo a soli 2 giorni dalla gara di Cremoma. Non guardo più avanti a quella che è la partita di domani, metteremo in campo la miglior formazione per passare il turno, siamo concentrati solo su questo.

Il ruolo va sempre interpretato, non esiste più un ruolo specifico nel calcio, Fazzini e Gudmundsson hanno qualità simili, possono giocare in più ruoli, adesso per la squadra quello è il ruolo che ci dà più equilibrio, dobbiamo essere più bravi a cercare lo spazio e le linee che si formano intorno alla punta.

Quando eravamo in un momento difficile di classifica ci tenevamo alla Conference, anche chi ha giocato lo ha dimostrato, quando vai avanti in una competizioni passi da partite positive e negative, affrontiamo la gara con un morale diverso rispetto anche a quello che è stato il nostro percorso fino a qui. Incontriamo una squadra tignosa, che sa attaccare gli spazi, dobbiamo essere attenti e concentrati. In campo internazionale i piccoli vantaggi valgono ben poco

Il mio lavoro finisce il 24 maggio e li potremmo tutti insieme giudicare, abbiamo fatto un percorso di alti e bassi, la Fiorentina non si merita questo ma siamo stati bravi a capire dove eravamo e capire insieme come si poteva uscire. Come ho detto ieri alla squadra abbiamo vinto una partita e ne mancano 9 partite e credo che dobbiamo fare una decina di punti ancora da fare. Sarò soddisfatto solo quando raggiungerò definitivamente l’obiettivo.

Kean è disponibile altrimenti non sarebbe stato con noi, a Cremona era pronto a entrare ma poi Ranieri ha avuto i crampi ed abbiamo sostituito lui, per domani è a disposizione e decideremo se partirà dall’inizio oppure entrerà a partita in corso. Fagioli? Non abbiamo nella rosa giocatori con le sue stesse caratteristiche, ci sono giocatori diversi che possono fare quel ruolo come Ndour e Mandragora. Poi dipende dall’interpretazione della squadra, tutti danno il massimo

Gosens sta bene, è in crescita, lui è importante molto nello spogliatoio che giochi o meno. Balbo ha dimostrato di poterci dare una grossa mano ma abbiamo l’alternativa anche di Parisi in quel ruolo con Harrison alto.