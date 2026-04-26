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Vanoli, il futuro è adesso. Corriere Fiorentino: “La conferma dipende anche dalle ultime partite della stagione”

Vanoli ha il vantaggio di conoscere la piazza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2026 09:26
Vanoli, il futuro è adesso. Corriere Fiorentino: “La conferma dipende anche dalle ultime partite della stagione” - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Vanoli ha il vantaggio di conoscere la piazza. Nessuno dei due entusiasma i tifosi, come potrebbe fare Sarri. I giochi non sono fatti, ma il futuro è adesso: la conferma di dell’attuale tecnico dipende non solo dalla salvezza, ormai dietro l’angolo, ma anche da come la Fiorentina si mostrerà in questo finale di stagione contro Roma, Juventus e Atalanta che sprintano per l’Europa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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