Vanoli: “Ho visto un gruppo consapevole, con la Juve sappiamo quanto conta ma la strada sarà lunga”

Se la Fiorentina, in queste due settimane fitte di lavoro, avrò preso il carattere arrembante che il suo nuovo tecnico sfoggia davanti ai microfoni, i tifosi viola potranno dormire sogni tranquilli. Paolo Vanoli si presenta carico alla conferenza stampa dell’anti-vigilia della sfida alla Juventus, parla chiaro e alterna discorsi motivazionali ed altri più realistici. Dice, soprattutto che la squadra ha finalmente capito in che situazione si è cacciata, ultima dopo 11 giornate, scrive il Corriere dello Sport:

“La mia preoccupazione era questa, far capire oggi dove siamo. A Genova c’è stato un piccolo passo in avanti. In questi giorni ho visto un gruppo consapevole, che vuole risollevarsi. Però dobbiamo accettare che il percorso sarà simile alle montagne russe, con picchi e discese. Per questo non parlerei della sfida con la Juventus come quella della svolta. Sappiamo quanto conta per i nostri tifosi ma la nostra strada sarà lunga. L’umiltà dei vincenti è sapere oggi dove sei e dove i piccoli passi ti possono portare. In questo momento va messo da parte l’io e dobbiamo ragionare col noi”.