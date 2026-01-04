Vanoli ha deciso di non comunicare la lista dei convocati per la sfida di oggi contro la Cremonese

La Fiorentina non ha diramato la consueta lista dei convocati in vista della gara in programma oggi alle ore 15 contro la Cremonese. Una scelta che ha inevitabilmente destato curiosità tra tifosi e addetti ai lavori, ma che non è stata presa dalla società.

La decisione, infatti, è riconducibile direttamente all’allenatore viola Paolo Vanoli, che ha preferito mantenere il massimo riserbo.