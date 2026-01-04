4 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vanoli ha deciso di non comunicare la lista dei convocati per la sfida di oggi contro la Cremonese

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Vanoli ha deciso di non comunicare la lista dei convocati per la sfida di oggi contro la Cremonese

Redazione

4 Gennaio · 13:46

Aggiornamento: 4 Gennaio 2026 · 13:46

TAG:

Vanoli

Condividi:

di

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha deciso di non diramare la lista dei convocati in vista della gara di oggi

La Fiorentina non ha diramato la consueta lista dei convocati in vista della gara in programma oggi alle ore 15 contro la Cremonese. Una scelta che ha inevitabilmente destato curiosità tra tifosi e addetti ai lavori, ma che non è stata presa dalla società.
La decisione, infatti, è riconducibile direttamente all’allenatore viola Paolo Vanoli, che ha preferito mantenere il massimo riserbo.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio