Vanoli ha concesso alla squadra la domenica libera, poi la Fiorentina si ritroverà lunedi al Viola Park

Dopo la pesante sconfitta rimediata a Parma, la Fiorentina si prenderà una giornata di pausa. Paolo Vanoli ha infatti deciso di concedere domani il giorno libero alla squadra, complice il lungo intervallo che separa i viola dal prossimo impegno ufficiale, in programma domenica 4 gennaio al Franchi contro la Cremonese. La ripresa degli allenamenti della prima squadra è fissata per lunedì, con una seduta quotidiana al Viola Park fino alla sfida contro i grigiorossi. In totale saranno sei giorni consecutivi di lavoro, con la rifinitura del sabato che rappresenterà l’ultimo appuntamento prima del match.