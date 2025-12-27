27 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vanoli ha concesso alla squadra la domenica libera, poi la Fiorentina si ritroverà lunedi al Viola Park

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Vanoli ha concesso alla squadra la domenica libera, poi la Fiorentina si ritroverà lunedi al Viola Park

Redazione

27 Dicembre · 20:44

Aggiornamento: 27 Dicembre 2025 · 20:44

TAG:

FiorentinaVanoli

Condividi:

di

La Fiorentina, una volta tornata a Firenze, si è diretta al Viola Park per avere poi il rompete le righe fino a lunedi

Dopo la pesante sconfitta rimediata a Parma, la Fiorentina si prenderà una giornata di pausa. Paolo Vanoli ha infatti deciso di concedere domani il giorno libero alla squadra, complice il lungo intervallo che separa i viola dal prossimo impegno ufficiale, in programma domenica 4 gennaio al Franchi contro la Cremonese. La ripresa degli allenamenti della prima squadra è fissata per lunedì, con una seduta quotidiana al Viola Park fino alla sfida contro i grigiorossi. In totale saranno sei giorni consecutivi di lavoro, con la rifinitura del sabato che rappresenterà l’ultimo appuntamento prima del match.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio