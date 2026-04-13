13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:53

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Vanoli: “Giovedì bisogna crederci. Il mio futuro? I numeri dicono tanto ma il mio compito non è finito”

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Vanoli: “Giovedì bisogna crederci. Il mio futuro? I numeri dicono tanto ma il mio compito non è finito”

Redazione

13 Aprile · 23:20

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 23:20

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Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria della sua Fiorentina sulla Lazio di Sarri, queste le sue parole:

“Ci manca ancora qualche punto per salvarci. Faccio i complimenti ai ragazzi perché avevamo tanto primavera. L’abbiamo preparata bene con carattere e sacrificio e siamo stati bene. Ci è mancata qualità per fare il secondo gol. Non potevo chiedere di più. Complimenti a Fazzini che non giocava da tanto. Adesso dobbiamo provare a sognare in questa partita di Conference, davanti al nostro pubblico. Bisogna crederci.

Sai quanto è pesante questo periodo per una squadra che non è abituata a salvarsi. Adesso spero che ci liberiamo di testa nel giocare. Giovedì proveremo fino alla fine per la gente e per i nostri tifosi.

Ho fiducia nella società. Sapevo che bisognava fare qualcosa di importante senza guardare al futuro. L’ho fatto pensando al bene della Fiorentina. I numeri dicono tanto ma il mio compito deve ancora finire.

Paratici ha il suo curriculum, ha esperienza Internazionale e ha vinto tanto. La società si è arricchita con lui e noi con lei. È un grande professionista e lo ha dimostrato”

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