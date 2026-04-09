Vanoli: “Emergenza infortuni? Opportunità per chi gioca. Stiamo diventando più squadra”

Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Crystal Palace, l’allenatore viola Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky, toccando diversi temi legati al momento della Fiorentina.

Sul peso della vittoria contro il Hellas Verona e sul vantaggio in classifica:

“Penso di sì, perché è stato uno sforzo importante. Non è stata una bella prestazione, ma negli ultimi mesi, quando devi raggiungere gli obiettivi, a volte devi mettere da parte l’estetica e portare a casa i tre punti. Poi l’allenatore deve comunque valutare la prestazione, perché non deve restare un caso isolato. Venivamo da una sosta impegnativa, con i nazionali rientrati all’ultimo e qualcuno non al meglio. Sapevamo anche di affrontare una squadra e un ambiente difficili, nonostante la loro situazione in classifica.”

Sulla crescita della squadra:

“Stiamo diventando sempre più squadra, ci aiutiamo di più. Da gennaio, ma soprattutto da marzo, siamo cambiati molto. Anche nelle difficoltà siamo rimasti uniti, e questo mi è piaciuto. Contro l’Inter, dopo aver preso gol subito, abbiamo avuto un momento di sbandamento ma siamo rimasti in partita e abbiamo anche fatto la gara. Penso meritassimo qualcosa in più: questo è un segnale importante e un passo fondamentale verso il nostro obiettivo, che resta difficile. Sappiamo comunque di poter fare di più, ma la stagione è stata questa.”

Sulle assenze di Manor Solomon, Fabiano Parisi e Moise Kean:

“Non parlerei di rimpianti. Certo, sarebbe stato bello avere tutto il gruppo a disposizione, perché questi ragazzi se lo meritano. In partite così intense, soprattutto contro squadre inglesi, i cambi sono fondamentali. Però la parola ‘emergenza’ non mi piace: la vedo come un’opportunità per chi giocherà e per i giovani in panchina. Il contesto internazionale è una grande occasione di crescita. Speriamo comunque di recuperare presto gli infortunati.”

Sul Crystal Palace:

“Non so se il fatto che non giochino dal 19 marzo sia un vantaggio o meno. So però che è una squadra importante, con giocatori di qualità soprattutto in attacco. È molto organizzata in fase difensiva e ha un allenatore con grande esperienza internazionale, capace di vincere una Coppa UEFA in Germania e di fare bene anche qui. Il campionato inglese, del resto, è il migliore al mondo sotto tutti i punti di vista.”