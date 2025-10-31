Vanoli e quel retroscena ai tempi del Venezia: “Chiamai Pradè per un consiglio, è un mio amico”

Dopo l'ennesima sconfitta in campionato subita per 3-0 con l'Inter e il peggior avvio della storia viola la posizione di Pioli sembra meno salda. L'impressione è che la gara contro il Lecce possa esse...

Dopo l'ennesima sconfitta in campionato subita per 3-0 con l'Inter e il peggior avvio della storia viola la posizione di Pioli sembra meno salda. L'impressione è che la gara contro il Lecce possa essere una sorta di ultima spiaggia per il mister viola e che in caso di sconfitta o di mancata vittoria possa essere esonerato. Tra i nomi che circolano per un suo possibile sostituto c'è quello di Paolo Vanoli. Ex calciatore della Fiorentina e allenatore del Torino nella scorsa stagione attualmente senza panchina.

Proprio lo stesso Vanoli lo scorso anno in un evento a Palermo ha rivelato un retroscena di qualche anno prima. Retroscena che rivela una forte amicizia tra lo stesso tecnico ed il direttore sportivo della Fiorentina di Daniele Pradè. Questo il racconto di Vanoli:

"Il ritorno in Italia è stato a Venezia, pensavo anche di meritarmi di più ma D'Amico e Pasqualin mi hanno chiamato per questa società che era ultima in classifica. A quel punto, vi racconto un retroscena, visto che sono amico di Pradè Tho chiamato per chiedergli un consiglio e mi ha detto le cose in faccia. Mi ha detto: 'sono il . direttore della Fiorentina e se mi chiedessero se voglio prendere Vanoli io risponderei: ma chi cazzo è Vanoli?'. Ci sono rimasto un po' male ma mi ha aggiunto che dovevo dimostrare. Mi sono rimboccato le maniche e ho fatto un bellissimo cammino al Venezia".

Chissà che questa amicizia non possa favorire l'arrivo di Vanoli alla Fiorentina in caso di esonero di Pioli. Vedremo se nel caso Pradè sceglierà il suo amico o farà altre scelte. Prima però ci sono tanti interrogativi, è ancora presto per considerare Pioli un allenatore esonerato. Un risultato positivo in casa con il Lecce infatti porterebbe ad una conferma di Pioli sulla panchina viola. Ma se qualora, ci auguriamo di no, la Fiorentina non dovesse fare risultato Pioli potrebbe saltare. Allora tra i nomi da seguire c'è sicuramente quello di Vanoli, i rapporti con Pradè sono ottimi, ce lo ha detto Vanoli stesso