Vanoli e i precedenti contro la Juve da calciatore e allenatore prima della sua nuova avventura in viola

Per Paolo Vanoli il destino ha voluto che la sua nuova avventura sulla panchina della Fiorentina iniziasse subito con una sfida dal peso enorme: sabato 22 novembre, al Franchi, arriverà la Juventus. Il tecnico, tornato in viola dopo averne indossato la maglia da calciatore, ritrova così un avversario che ha già incrociato più volte nella sua carriera. Tra il 1996 e il 2002 ha affrontato la Juve otto volte in Serie A con tre maglie diverse.

Con l’Hellas Verona, nel 1996/97, giocò per la prima volta contro i bianconeri allo stadio delle Alpi in un tirato 3-2, mentre il ritorno al Bentegodi non fu più benevolo, pur restando una tappa significativa. A Parma, tra il 1998 e il 2000, prese parte a quattro confronti molto intensi, tra cui un 1-1 al Tardini e un combattuto 1-0 a favore della Juventus nel match di ritorno. Infine, con la Fiorentina, disputò tre sfide contro i bianconeri, compreso il celebre 3-3 del 2000/01 a Torino.

Nel bilancio complessivo di quelle otto gare compare anche un gol segnato, dettaglio che testimonia la sua capacità di farsi sentire anche nelle partite più impegnative.

Il rapporto con la Juventus è poi proseguito da allenatore. Alla guida del Torino, nella stagione 2024/25, ha disputato due derby d’Italia in chiave granata: una sconfitta per 2-0 all’esordio e un intenso 1-1 al ritorno, gara nervosa e combattuta che si concluse anche con la sua espulsione. Due incontri che hanno mostrato la sua personalità e la volontà di affrontare i bianconeri senza timori.

Ora la storia si ripete, ma in un contesto completamente diverso. La Fiorentina lo ha scelto per dare una scossa e la sfida con la Juventus, una delle più sentite dalla tifoseria viola, diventa subito un esame per misurare cosa stia nascendo dopo la pausa per le Nazionali: identità, coraggio, gestione della pressione. Vanoli lo sa bene: battere la Juventus sarebbe molto più che conquistare tre punti.

Sarebbe la prima pagina ideale per aprire davvero il suo nuovo capitolo in viola.