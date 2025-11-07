Vanoli: “Domenica una partita difficilissima. Voglio far capire ai giocatore in che situazione stiamo”

Il nuovo allenatore gigliato Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni del Viola Park, queste sono le sue parole: “E’ giusto partire con i ringraziamenti al presidente Commisso che spero di vedere di persona al più presto, il dg Ferrari e il nuovo ds Goretti che mi hanno permesso di tornare dove avevo lasciato da giocatore. Non c’è tempo per pensare ma sono carico e pronto alla nuova sfida. Quando entri così velocemente il pensiero è solo alla prossima partita che è un impegno delicato. Voglio far capire ai giocatori dove siamo, dobbiamo resettarci e diventare la squadra che deve fare i punti di chi è così in basso in classifica. Il gol in Coppa? Mi fai sentire vecchio. Mi spiace non aver ritrovato quella maglietta. Penso che quando ti riguaqrdi vedi cosa hai fatto di importante, vincere a Firenze è qualcosa di unico e fantastico, è la coppa vinta da un gruppo che avevano dentro dei talenti ma c’erano anche i portatori d’acqua.

Oggi però siamo troppo vicini ad una partita delicata per guardarsi indietro, oggi inizia una nuova battaglia e voglio che tutti i miei giocatori lo capiscano, dobbiamo chiuderci in noi stessi e ripartire. La partita sarà difficilissima contro una squadra che ha battuto una diretta concorrente e ha dato loro morale, De Rossi che conosco porterà tanta personalità. Noi dobbiamo essere consapevoli e non fare gli errori della Coppa, ci sono partite nella partita, e lo dimostra in Coppa, non si può prendere quel gol finale ed ho detto ai ragazzi che bisogna rimboccarci le maniche e ascoltare le voci sul mercato estivo. Abbiamo la fortuna di avere dei tifosi che ci sostengono nonostante le giuste critiche ma dobbiamo avere l’entursiasmo per ripartire. La piazza? E’ esigente ed il bello di stare in una piazza esigente è saperci stare nei momenti difficili. Sono qua per sfida e le sfide mi piacciono. Dobbiamo ripartire da poche cose ma quelle poche cose dobbiamo farle bene”