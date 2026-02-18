Vanoli: “Dodò a riposo, a Kean serve lavorare. Le voci di mercato hanno condizionato Fortini”

Paolo Vanoli ha parlato alla vigilia della sfida contro il Jagellonia, queste le parole dell’allenatore in conferenza stampa:

“Ogni partita ha una motivazione speciale, vengo da una mentalità che mi insegna che anche le partitelle vanno vinte, dobbiamo provare a passare ma dobbiamo ricordarci che sono due partite e non solo una, dobbiamo restare lucidi per il campo, per il terreno di gioco, non dobbiamo avere alibi e superare le difficoltà. Loro sono primi in classifica e sono cresciuti tanto, la testa deve essere concentrata a domani, anche il campionato è un pensiero che non manca ed è inutile nasconderlo.

Chi fa parte del gruppo Fiorentina deve sentirsi addosso questa responsabilità, devono capire che maglia indossi, questo lo pretendo. Poi il risultato fa cambiare l’opinione, al nostro allenatore dico che io ho umiltà, sono primi in classifica ed ho grande rispetto. I giocatori che vanno in campo hanno grande valore, non ci sono riserve, alcune scelte sono dettate da situazioni che non puoi cambiare come infortuni e influenze. Dodò ha giocato tutte le partite ed erano in programma il riposo, stessa cosa per Kean che ha bisogno di una settimana di lavoro dopo i problemi alla caviglia.

Solomon ha avuto l’influenza, De Gea ha avuto un piccolo problema al dito ma è un problema normale che può succedere ad un portiere. Per Gosens questa partita sarà importante per mettere ritmo e lucidità. Fortini con me ha giocato da subito, può migliorare tanto, può fare sia il quinto che il terzino, gli errori vanno saputi perdonare ad un giovane, va fatto crescere. Queste voci di mercato lo hanno condizionato, su questo ci ho messo il mio carico perchè durante l’allenamento è il giovane più massacrato, adesso è più sereno e libero.

Non mi preoccupa il terreno di gioco, domani sarà riscaldato e quindi credo sia più molle, dobbiamo capire quando andare lungo e quando andare corto, deve essere una nostra abilità capire il tipo di partita da fare”