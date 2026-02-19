Vanoli: “Con le piccole dobbiamo essere provinciali senza presunzione. Su Ranieri una gogna esagerata”

Dopo la vittoria pesante della Fiorentina sullo Jagiellonia l’allenatore viola Paolo Vanoli ha parlato a Sky sport. Queste le sue parole:“Da quando sono qua che ho detto che è una competizione che ci...

Dopo la vittoria pesante della Fiorentina sullo Jagiellonia l’allenatore viola Paolo Vanoli ha parlato a Sky sport. Queste le sue parole:

“Da quando sono qua che ho detto che è una competizione che ci teniamo. Da allenatore devo fare tante valutazioni anche sul cammino in campionato. Faccio i complimenti ad un gruppo che stanno dimostrando che siamo parte di qualcosa di importante. Una risposta su un campo difficile, l’abbiamo dimostrato soffrendo, questa sofferenza ci porterà in fondo al campionato.

Abbiamo giocato da squadra e sono orgoglioso. Prima del gioco bisogna costruire lo spirito. Abbiamo fatto un passo indietro nel gioco ma abbiamo ottenuto lo spirito. Lo dobbiamo mantenere, non era facile cambiare la strada a questa squadra. I ragazzi hanno voluto partecipare tutti. Mandragora è squalificato e c’è qualcuno che mi può aiutare in questo percorso che sarà una battaglia fino all’ultima giornata.

Fabbian è un giocatore qualitativo, di gamba e ha gol. Penso che stiamo lavorando per farlo tornare a lavorare come mezzala, ultimamente ha fatto tanto il trequartista, io lo vedo mezzala. Ha grandi margini di miglioramento ed è un calciatore importante che si deve calare in questa nuova avventura.

Tante crictiche giuste ma quando arrivi e la squadra aveva obbiettivi importanti ed è ultima..tutte quelle che vengono da te vogliono far vedere quando sono forti. Non basta giocare a calcio devi combattere, le grandi prestazioni le abbiamo fatto con le grandi. Adesso abbiamo il Pisa, una partita da 9 punti. Con le piccole, quelle con cui dobbiamo fare punti, dobbiamo fare la provinciale, saper soffrire e non essere presuntuosi

Sono 2 ragazzi importanti Ranieri e Mandragora. Sono felice per Luca su di lui una gogna esagerata, ha riconosciuto i suoi sbagli. Ha passato un momento non facile ma da questi momenti si esce e bisogna saper reagire. Lui è un valore aggiunto, sono felice per loro”