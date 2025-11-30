Vanoli: “Colloquio con i tifosi prezioso. Posso cambiare modulo ma siamo senza esterni. Padroni del destino”

Paolo Vanoli ha parlato dopo la sconfitta contro l’Atalanta dalla sala stampa dello stadio di Bergamo, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Siamo partiti timorosi, abbiamo concesso troppo a CDK all’inizio, potevamo andare in vantaggio noi, non voglio parlare di sfortuna ma siamo andati sotto con un cross. I dati e le occasioni oggi abbiamo creato come non mai, c’è tanto di positivo, adesso partita chiave, ho visto una squadra in crescita, devo essere bravo io adesso, siamo padroni del nostro destino come ho scritto negli spogliatoi.

Ringrazio i tifosi, le parole di Edin sono state strumentalizzate, è stato un bellissimo confronto con i tifosi, abbiamo bisogno di loro, adesso però dobbiamo essere noi, in carriera non mi è mai successa una cosa del genere, ho la pelle d’ora per quanto è successo, domenica è uno scontro veramente importante. Sotto porta dobbiamo essere più cinici, Piccoli doveva fare gol, Kean ne doveva fare due, abbiamo avuto tante situazioni, anche con Dodò, sono situazioni che bisogna migliorare ed essere lucidi e cinici, determinati. Ogni occasione per noi è vita o morte. In Coppa se non ci avessero annullato quei due gol sarebbe andata diversamente.

Con Dodò non era una roba cosi seria sull’infortunio, ha una cicatrice risalente ad un infortunio in Ucraina che ogni tanto dà fastidio, se lo staff medico mi dà il permesso io lo faccio giocare. Cambio modulo? Sto qui da 20 giorni, per cambiare modulo ci vuole il tempo giusto, vorrei farlo anche per dare nuovi stimoli e freschezza, questa settimana ci lavoreremo, ma siamo senza esterni ed il rischio è quello di restare troppo piatti”