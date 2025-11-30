30 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:10

Vanoli: “Ci siamo chiariti con la curva faccia a faccia da uomini veri, oggi siamo stati anche sfortunati”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

ACF FiorentinaVanoli

di

l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con l’Atalanta, queste le sue parole nel post gara:

“È stato un momento di chiarimento. Questa cosa eccezionale la facciamo se stiamo tutti insieme. Sono contento perché faccia a faccia come uomini veri ci siamo chiariti. Loro ci sono sempre e li ringrazio. Saremmo noi a dover fare il 300% per uscire da questa situazione.

Io ai ragazzi ho detto che ho visto tante cose positive. La reazione e la voglia di non mollare. L’Atalanta è forte fisicamente e ne siamo usciti tosti. Sul primo gol non la chiamerei sfortuna. Su quella palla lì non bisogna farla partire. Nel secondo tempo siamo stati bravi e gli episodi non ci hanno dato ragione.

Devi essere bravo in questa situazione dobbiamo aver più coraggio con la palla con i piedi. Io devo essere bravo a trovare una soluzione per venire fuori da questa situazione. La personalità dei ragazzi va tirata fuori, lo stanno dimostrando a piccoli passi. Stanno capendo la situazione, stasera anche sfortunati.

Tutto ci sta diventando difficile, dobbiamo far diventare tutto in occasione importante. Dipende da noi ce lo siamo scritti nello spogliatoio.”

