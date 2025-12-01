Vanoli apre al cambio modulo: “Voglio cambiare ma aspettavo il momento giusto, non ho esterni”

1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:42

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

1 Dicembre · 12:45

Aggiornamento: 1 Dicembre 2025 · 12:45

Paolo Vanoli ha parlato dopo la sconfitta contro l’Atalanta dalla sala stampa dello stadio di Bergamo, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Cambio modulo? Sto qui da 20 giorni, per cambiare modulo ci vuole il tempo giusto. E’ come giocare in borsa il timing d’ingresso è importante. Adesso abbiamo una settimana di lavoro al completo vediamo. Vorrei farlo anche per dare nuovi stimoli e freschezza, questa settimana ci lavoreremo, ma siamo senza esterni ed il rischio è quello di restare troppo piatti. Rientra Robin che è un uomo che attacca bene la porta perciò vediamo, sto studiando delle soluzioni. A Dodò farebbe bene avere un riferimento davanti”

