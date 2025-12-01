Vanoli apre al cambio modulo: “Voglio cambiare ma aspettavo il momento giusto, non ho esterni”

Paolo Vanoli ha parlato dopo la sconfitta contro l’Atalanta dalla sala stampa dello stadio di Bergamo, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Cambio modulo? Sto qui da 20 giorni, per cambiare modulo ci vuole il tempo giusto. E’ come giocare in borsa il timing d’ingresso è importante. Adesso abbiamo una settimana di lavoro al completo vediamo. Vorrei farlo anche per dare nuovi stimoli e freschezza, questa settimana ci lavoreremo, ma siamo senza esterni ed il rischio è quello di restare troppo piatti. Rientra Robin che è un uomo che attacca bene la porta perciò vediamo, sto studiando delle soluzioni. A Dodò farebbe bene avere un riferimento davanti”