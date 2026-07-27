Vannucchi va in prestito in Serie C: Giocherà con l'Arzignano Valchiampo per farsi le ossa
Il giovane portiere viola va in Serie C per giocare
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2026 14:17
Nuova tappa di crescita per Tommaso Vannucchi: il promettente estremo difensore della Fiorentina parte per accumulare esperienza e minuti preziosi tra i professionisti nel campionato di Serie C. È stato infatti formalizzato il suo trasferimento a titolo temporaneo all'Arzignano Valchiampo.
A confermarlo è la stessa società gigliata attraverso un riassunto della nota ufficiale:
«ACF Fiorentina rende noto di aver trasferito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del portiere classe 2007 Tommaso Vannucchi all'Arzignano Valchiampo per la durata della stagione 2026/27.»