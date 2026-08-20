Valdifiori: "Pinamonti può essere il sostituto di Kean, può garantire gli stessi gol e conosce Grosso"

L'ex giocatore ha parlato del mercato della Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore Mirko Valdifiori per parlare di Fiorentina: "Vedo bene Pinamonti alla Fiorentina se parte Kean perché conosce Grosso e ti può garantire gli stessi gol. Kean ha qualità incredibili, ma Pinamonti non è un giocatore da meno e può fare molto bene a Firenze."

Sul mercato: "La Fiorentina è stata regina del mercato e questo ha restituito un grande entusiasmo a Firenze. Grosso ha grandi capacità e sono sicuro che partirà alla grande, infatti a Roma ci può essere già una sorpresa perché le squadre di Gasperini devono trovare il passo giusto con calma e non da subito. La partita resta complessa, ma la Fiorentina ha diversi giocatori che la possono risolvere con un episodio."