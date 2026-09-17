Valdifiori: "Atta deve tornare a posto fisicamente, è il giocatore che ti può fare la differenza"

L'ex giocatore empolese ha parlato di vari temi

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore Mirko Valdifiori per parlare di Fiorentina partendo da Oulai: "Il paragone con Kanté è impegnativo assolutamente, lui è giovane ma è di sicuro avvenire senza dubbio. Ha la fortuna di giocare nella Fiorentina e crescerà ancora, col tempo lo potremo vedere a due con Fagioli, ma prima bisogna trovare un giusto equilibrio visto che la Fiorentina ha tanti giocatori offensivi."

Su Atta: "Per me può davvero spostare gli equilibri perchè ha tanta qualità, una volta che la Fiorentina si mette in moto anche lui tornerà a quel livello che abbiamo visto ad Udine."

Sul Napoli: "La Fiorentina ci arriva bene perché ha dei giocatori che si sono sbloccati. Il Napoli è solido e me lo aspetto chiuso per poi ripartire anche perché ha dei giocatori di gamba che ti possono dare noia."