Valdepeñas sbarca a Firenze: la Fiorentina si assicura uno dei talenti più promettenti del Real Madrid

Il difensore spagnolo è atterrato a Peretola e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima della firma. Il Real Madrid mantiene il 50% sulla futura rivendita

Victor Valdepeñas è sbarcato a Firenze. Il difensore spagnolo, uno dei prospetti più interessanti della cantera del Real Madrid, è atterrato questa sera all'aeroporto di Peretola. Nelle prossime ore sosterrà le visite mediche, poi arriveranno la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale da parte della Fiorentina.

Il club viola ha chiuso l'operazione con il Real Madrid sulla base di 8 milioni di euro, lasciando però ai Blancos il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Nell'accordo è stato inserito anche un diritto di recompra in favore del club spagnolo, una formula già utilizzata dal Real per altri giovani talenti cresciuti a Valdebebas.

Il profilo tecnico

Classe 2006, difensore mancino, alto circa 1,88 metri, Valdepeñas abbina una struttura fisica importante a una notevole qualità nell'impostazione. Nasce come centrale di sinistra, ma all'occorrenza può essere impiegato anche da terzino sinistro grazie alla buona tecnica individuale e alla capacità di accompagnare l'azione.

Tra le sue qualità migliori spiccano la pulizia nel primo passaggio, la lettura delle situazioni difensive e l'eleganza nella conduzione del pallone. È un giocatore che ama uscire palla al piede e costruire dal basso, caratteristiche che lo rendono perfettamente in linea con il calcio moderno. Deve ancora crescere nell'aggressività nei duelli e nell'esperienza ad alti livelli, ma il potenziale è considerato molto elevato.

Con il suo arrivo, Fabio Grosso aggiunge un'altra pedina giovane e di prospettiva a un reparto difensivo profondamente rinnovato. La speranza della Fiorentina è quella di ripetere un'operazione di valorizzazione simile a quelle che negli ultimi anni hanno permesso ad altri talenti provenienti dai grandi club europei di esplodere in Serie A.