Valcareggi: "Tutta colpa di Pioli, non doveva lasciare. Sapeva far emergere da questi ragazzi.."

Furio Valcareggi, noto tifoso viola e procuratore di diversi calciatori di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Bruno Toscana in merito alle conseguenze all'addio di Pioli e...

Furio Valcareggi, noto tifoso viola e procuratore di diversi calciatori di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Bruno Toscana in merito alle conseguenze all'addio di Pioli e la situazione attuale della Fiorentina. Ecco alcuni suoi passaggi: "Pioli era l'unico che poteva far emergere dei valori on più da questi ragazzi, non sicuramente Montella. La colpa primaria è stata di Pioli, perché avrebbe dovuto rimanere a bordo della nave fino al termine del campionato. Solo lui poteva fare quei tre punti che servivano per portare la squadra alla salvezza. Anche se il mister prima non lo voleva nessuno, adesso lo rivogliono tutti".

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