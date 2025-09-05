Valcareggi su Kean: “E' un cavallo di razza. Va lasciato libero di esprimersi o rischia confusione”

Kean ha le potenzialità per segnare almeno una rete a partita”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha analizzato la rosa della viola, rilasciando un'intervista a Lady Radio: “Ho dato 7 al mercato perché a inizio stagione si deve incoraggiare. Se poi a maggio i nuovi acquisti non hanno rispettato le attese, cambierò la mia idea iniziale, però non si boccia nessuno prima dell'esame. Mi è piaciuto tutto il mercato, anche l'acquisto di Piccoli, nonostante sia costato tanto. E' un attaccante di assoluto valore, che ha già fatto tanti gol e con molto mercato intorno. Per me può valere i soldi che è costato alla Fiorentina; facesse 15 reti avrebbe già ripagato la spesa iniziale”.

Conclude con: “Parlare della difesa a tre oppure a quattro, ormai è un concetto vecchio. Non si può parlare solo di moduli e di numeri nel 2025. Moise Kean? Meno cose gli dici meglio è. Va lasciato fare e andare dove vuole lui, altrimenti fa confusione. E' un cavallo di razza che deve essere lasciato libero e Pioli, che è un allenatore intelligente, lo sa benissimo. Questo attaccante ha le potenzialità per segnare almeno una rete a partita”.