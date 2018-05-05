Valcareggi sicuro: "Badelj resterà e sarà capitano per altri 2-3 anni"

Valcareggi sicuro ha parlato di Badelj ai microfoni di Radio Bruno Toscano: “Badelj ancora in viola? Se Pioli dice qualcosa in conferenza stampa al giornalisti é perché sicuramente ha delle certezze:...

Valcareggi sicuro ha parlato di Badelj ai microfoni di Radio Bruno Toscano: “Badelj ancora in viola? Se Pioli dice qualcosa in conferenza stampa al giornalisti é perché sicuramente ha delle certezze: avrá parlato direttamente con lui o Corvino, non si sarebbe sbilanciato cosi tanto se non fosse cosí. Se dice cosa del genere è perché realmente qualcosa c’è. Personalmente penso che il croato sará il capitano della Fiorentina almeno per i prossimi 2 o 3 anni, ha sempre chiesto un aumento del contratto e adesso credo che lo avrá. Se lo é meritato sul campo. A Genova credo che faremo bene: prima vediamo come va a finire poi semmai parleremo di Europa League“.