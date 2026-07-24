Valcareggi: "Kean non è continuo, se parte può essere sostituito con tanti attaccanti in giro"

Il noto procuratore ha parlato di Moise Kean

Il noto intermediario e procuratore Furio Valcareggi a Lady Radio ha parlato di Moise Kean: «Negli ultimi tempi la situazione è stata un po' annacquata dal Mondiale, anche perché a quelle cifre si possono prendere attaccanti davvero forti. Quella è stata una vetrina importante, di conseguenza un’eventuale sostituzione non mi preoccuperebbe affatto: i giocatori validi in giro ci sono. Kean resta un ottimo profilo, ma quest'anno è mancato troppo, saltando 12-13 partite. Gli manca l'affidabilità e, senza quella caratteristica, si va poco lontano. Per quanto riguarda i possibili sostituti, Dovbyk e Pellegrino non mi entusiasmano. Pinamonti invece non mi dispiace, ci mette tanta fame e grinta, anche se per fare il salto di qualità vorrei qualcosa di più».