Valcareggi: "Domenica abbiamo perso per una papera di De Gea. L'area di rigore è casa di Kean"

L'area di rigore è casa di Moise. Sembra stretta da quanto la gira, è roba sua, è come se tu andassi a casa sua e mettessi i piedi sul comodino...ti butta fuori

Furio Valcareggi ha parlato questa mattina ai microfoni di Lady Radio, esternando le perplessità sulla formazione iniziale della partita di domenica scorsa contro il Como, e parlando di Kean e Gudmundsson. Queste le sue parole: "Il Como ha offuscato tutto. La formazione iniziale della Fiorentina a me piaceva tantissimo, anche se avrei messo dall'inizio Gudmundsson, anche se non al meglio. La coppia d'attacco doveva essere Gud-Kean, anche perchè l'area di rigore è casa di Moise. Sembra stretta da quanto la gira, è roba sua, è come se tu andassi a casa sua e mettessi i piedi sul comodino...ti butta fuori. Gira e rigira, noi abbiamo perso a tempo scaduto per una papera del nostro miglior elemento: De Gea".

"Non si offenderà, ma non si può prendere un gol sul primo palo come ha preso lui. S'è preso quel gol ed è scoppiato il mondo, sembra che grandini su Firenze. Mi ricordo che per non fare certi errori Giovanni Galli teneva sempre una mano sul palo per sentire dove fosse e bloccare ogni tiro che passava da lì".