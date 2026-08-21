Vaciago su Tuttosport: “Paratici oggi celebrato anche da chi lo aveva criminalizzato”

Il direttore esalta il mercato della Fiorentina

In un articolo dedicato alla Serie A ormai pronta a ripartire, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha dedicato un passaggio anche alla Fiorentina, soffermandosi in particolare sul lavoro svolto dal nuovo direttore sportivo Fabio Paratici.Vaciago sottolinea l’attesa attorno alla squadra viola, protagonista di un mercato che definisce «strepitoso», e attribuisce gran parte del merito proprio a Paratici: «C’è grande attesa anche per la Fiorentina, protagonista dell’estate grazie a un mercato strepitoso, pianificato da Fabio Paratici».Il direttore di Tuttosport ricorda poi il passato di Paratici alla Juventus, dove ha lavorato dal 2010 al 2021, evidenziando come oggi venga considerato uno dei migliori direttori sportivi d’Europa: «Oggi viene giustamente celebrato come uno dei migliori direttori sportivi d’Europa, anche dagli stessi giornali che lo avevano criminalizzato come fosse una specie di serial killer ai tempi della questione Suarez».Vaciago fa quindi riferimento anche alla vicenda plusvalenze e al modo in cui, secondo lui, Paratici era stato rappresentato dalla stampa: «Ai tempi della questione plusvalenze era stato dipinto come un Charles Ponzi del calcio, insieme al suo “complice” Federico Cherubini».