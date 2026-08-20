Bucchioni: "Kean non dà certezze, per me andrà via da Firenze. La Fiorentina farà meglio senza di lui"

Il commento di Enzo Bucchioni sulla vicenda Moise Kean

Il giornalista e direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

“Ho la sensazione che Kean possa lasciare la Fiorentina, non da oggi ma da sempre. Il giocatore è forte e un attaccante così non lo ritrovi in giro, ma ci sono anche tante controindicazioni. La Fiorentina sta costruendo una squadra giovane, in cui il gruppo deve essere prioritario su tutto, e si fa fatica a tenere un calciatori così".

"Kean non dà certezze, è forte ma in campo poi questa forza spesso non si è vista e la Fiorentina lo sa. Se arrivano offerte di un certo tipo ci si deve pensare; ci vogliono un sacco di soldi, anche 38 milioni li ritengo pochi, ma il Como lo sa, ha preso tempo anche perché deve vendere alcuni calciatori".

“Non sono d’accordo che se si cede Kean e non arriva un top il mercato è insufficiente. Ci sono tantissimi esempi di squadre che hanno venduto calciatori di questo tipo e hanno fatto meglio e vinto, vedi il Napoli che ha venduto Higuain prima e Osimhen poi. Il contesto in cui accadono certe cose fa la differenza, se tempo fa me l’avessero detto li avrei presi per matti, perché la squadra era solo Kean".

"Oggi se lo cedi vendi un calciatore importante, ma c’è la costruzione di una squadra che è tutta un’altra cosa. Pellegrino farà meglio che a Parma, arriveranno gli esterni, si completerà un meccanismo che potrà fare anche meglio senza Kean, che è un calciatore che ti condiziona, anche dal punto di vista della manovra”.

Sul possibile sostituto di Kean: "Paratici magari ha già un’idea di un altro attaccante, con caratteristiche che possano essere più utili di quelle di Kean, ma che non vadano a nuocere all’equilibrio della Fiorentina e alla sua costruzione. Non penso il sostituto sarà Lucca o Pinamonti, magari ci sarà una sorpresa".

Su Ndour: "Giocatore di livello internazionale, ancora non lo si vede ma ha tutto per diventarlo. Ha grande fisicità, tiro da fuori, prospetto di un calciatore che può diventare punto fisso della nazionale maggiore".

Su Poku: "È un giocatore con le caratteristiche adatte per dare un’ulteriore possibilità di gioco alla Fiorentina, e Paratici completerà la squadra per dare alternative tattiche a Grosso. Un esterno arriverà di sicuro”.





